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Песков отхвърли обвиненията за руска намеса в протестите в Европа: Това е абсурдно

Песков отхвърли обвиненията за руска намеса в протестите в Европа: Това е абсурдно
БТА/ AP

Кремъл отрече да стои зад безредиците в Албания, а Москва обвини европейските лидери, че прехвърлят отговорността за вътрешните проблеми върху Русия

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи като "абсурдни" обвиненията, че Русия има отношение към протестите и безредиците в европейски държави. Изявлението му идва на фона на масовите демонстрации в Албания, където премиерът Еди Рама обвини Москва и Техеран в намеса.

"Към такива абсурдни обвинения вече никъде не се отнасят сериозно. Дори в самата Европа", заяви Песков в интервю, цитирано от РБК.

Протестите в Албания започнаха с искания на студенти за по-ниски такси, по-добри условия в университетите и повече възможности за работа, но впоследствие прераснаха в демонстрации срещу корупцията и правителството.

През първите четири дни са пострадали 207 души, сред които 132 полицаи, 58 протестиращи и 17 минувачи.

Рама заяви, че зад протестите стоят външни сили, които се противопоставят на европейската интеграция на Албания. Руското външно министерство отхвърли обвиненията.

Междувременно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова публикува видеоклип с кадри от безредиците във Франция, Италия и Албания, придружени от въпроса "Това руснаци ли са?".

Песков коментира и възможната тристранна среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин, като уточни, че засега няма договореност нито за провеждането ѝ, нито за дневния ред.

От Кремъл съобщиха още, че посещение на индийския премиер Нарендра Моди в Русия вероятно ще се състои през 2027 година.

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