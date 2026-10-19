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Малко преди 03 часа е излетял самолетът, отклонен към летището в София

Малко преди 03 часа е излетял самолетът, отклонен към летището в София
Снимка: БНТ

На борса са били 51 пътници и шестима членове на екипажа.

Самолетът, който кацна извънредно снощи в София заради сигнал за бомба, е излетял от летище "Васил Левски" малко преди 3:00 тази сутрин. Това съобщиха за БНТ от министерството на транспорта.

Самолет A320 е извършвал полет от Тел Авив до Виена. 

Съгласно процедурите, изстребители МиГ- 29 на Военовъздушните сили са излетли и са придружили самолета до кацането му на летището в София. Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка.

При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът докладва за получен сигнал за бомбена заплаха и решава да кацне извънредно в София.

Съгласно процедурите, изтребители МиГ-29 на Военновъздушните сили са излетели и ескортирали самолета до кацането му на летището в София, посочиха от Министерството на отбраната.

Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са били свалени от борда на самолета.

Говорител на Австрийските авиолинии („Остриън Еърлайнс“ – AUA) потвърди, че самолетът на авиолинията, изпълняващ полет между Тел Авив и Виена, кацнал извънредно в София тази вечер, е бил пренасочен след постъпила заплаха срещу летателния апарат, предаде Ройтерс.

Австрийските авиолинии съобщиха, че заплахата е била направена срещу полет OS82 от Тел Авив към Виена, което е наложило кацането в българската столица.

Авиокомпанията допълни, че след приключване на проверката на самолета „Еърбъс“ A320 пътниците са били прехвърлени на друг полет. На борда е имало 51 пътници и шестима членове на екипажа.

Данни от платформата за проследяване на полети „Флайтрадар24“ показват, че самолетът с регистрация OE-LZE е изпълнявал полет от Тел Авив за Виена, но е бил пренасочен към София.

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