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Военен учебен самолет се разби в Пакистан, двамата пилоти загинаха

Военен учебен самолет се разби в Пакистан, двамата пилоти загинаха
АП/БТА

Като основна причина за катастрофата се посочва техническа неизправност

Учебен самолет на пакистанската армия претърпя катастрофа в югозападната част на Пакистан, при която загинаха двамата пилоти на борда, съобщи Асошиейтед прес.

От военното командване на страната уточниха, че инцидентът е станал в провинция Белуджистан, а като основна причина се посочва техническа неизправност. Към момента властите не разкриват допълнителни подробности около трагедията. Държавният глава Асиф Али Зардари и премиерът Шехбаз Шариф изразиха официални съболезнования към близките на загиналия екипаж.

Подобни инциденти по време на учебни полети не са прецедент за Пакистан. Местните служби традиционно избягват да детайлизират причините за авиокатастрофите, а резултатите от официалните разследвания остават засекретени за обществеността. Само преди няколко месеца, през юни, аналогичен случай в северозападната част на страната завърши с разбиването на друг военен самолет и смъртта на неговите пилоти.

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