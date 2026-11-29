Синът на бившия собственик на Левски Тодор Батков поиска оставката на легендата Даниел Боримиров. Повод за това стана коментар на „синята" легенда по адрес на хората, които критикуват управлението на клуба заради случилото се с феновете в Марсилия. Батков - син използва личния си профил във Facebook, за да отправи директно послание към Боримиров.

„Оставка кога ще метнеш, Боре? „Синчето на един бивш собственик“ пита „шурея на един бивш спонсор“, написа той.

Боримиров атакува критиците

Повод за размяна на реплики стана изказване на Боримиров след отлагането на двубоя между Левски и Септември заради тежките метеорологични условия в столицата. Изпълнителният директор на „сините“ реагира остро на критиките към ръководството след нападението над българските привърженици в Марсилия.

„Не е редно някои хора да си правят PR на гърба на нещастието на тези хора. Визирам много хора, включително синчето на един наш бивш собственик“, заяви Боримиров.

Макар да не назова директно името му, стана ясно, че говори за Тодор Батков - син. Последният се появи по всички водещи телевизии, за да разкаже от първо лице за случилото се в Марсилия.

Конфликтът се разгоря след инцидентите в Марсилия

Напрежението между двамата ескалира след нападението над привържениците на Левски преди двубоя с Марсилия на „Велодром“. Батков - син беше сред присъстващите на стадиона и публично разкритикува реакцията на клуба. Той постави въпроси за липсата на представител на Левски в болницата при пострадалите българи и поиска да бъде потърсена отговорност от ръководителите.

Батков определи управлението на клуба като недостойно за историята на Левски и призова за възстановяване на диалога с привържениците.