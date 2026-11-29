Българската волейболна звезда Александър Николов изигра пореден впечатляващ мач с екипа на Кучине Лубе Чивитанова. Националът завърши с 28 точки и беше най-резултатният състезател на терена при драматичната победа на своя тим с 3:2 гейма срещу Пиаченца. Лубе се наложи след обрат с 25:14, 23:25, 23:25, 25:20 и 15:11 в сблъсък от седмия кръг на първенството в Италия.

Александър Николов реализира 65% от атаките си. Българинът добави шест аса и две успешни блокади, превръщайки се в основна фигура за успеха на домакините. Особено силно беше представянето му на сервис, откъдето дойдоха шест директни точки. Матия Ботоло също имаше важен принос за победата с 18 точки. За Пиаченца най-резултатен е Хосе Мигел Гутиерес с 16 точки. Алесандро Боволента добави 15, а Мерик Макхенри завърши с 12.

Лубе намери сили за обрат

Домакините започнаха отлично и спечелиха категорично първия гейм с 25:14. Пиаченца обаче реагира и взе следващите две части с по 25:23, обръщайки развоя на срещата. В четвъртия гейм Лубе повиши нивото си и успя да наложи контрол, за да изравни след 25:20. Така победителят трябваше да бъде определен в тайбрека.

В решителната част тимът от Чивитанова беше по-убедителен и стигна до успеха с 15:11. Последната точка донесе Ерик Льопки, с което предизвика бурната реакция на привържениците в „Еуросуоле Форум“. Силен мач за Лубе като титуляр изигра и разпределителят Симеон Николов.