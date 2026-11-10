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Александър и Симеон Николови превзеха Италия

Александър и Симеон Николови превзеха Италия

Двамата братя оглавиха индивидуалните класации по волейбол в Серия А

Александър и Симеон Николови продължават да впечатляват с представянето си в италианската Суперлига по волейбол. Двамата братя намериха място сред най-добрите в официалните статистически класации на шампионата след изиграването на първите пет кръга. Алекс е №1 по средна резултатност сред водещите реализатори, докато по-малкият му брат Симеон оглави подреждането при разпределителите.

Братя Николови поведоха Лубе към пета поредна победа в Италия

Алекс Николов има 98 точки от началото на първенството, които е реализирал в 17 гейма. Това означава средна стойност от 5,76 точки на гейм. По общ брой точки българският национал заема четвъртото място, но никой от останалите играчи в челната десетка не може да се похвали с по-висока средна резултатност. Пред него в общото подреждане са Фере Регерс от Перуджа със 104 точки, Натан Ферал от Кунео със 103 и Базил Дермо от Милано с 99. Всички те обаче имат по-нисък показател по точки на гейм от българския посрещач.

Още по-впечатляващото е, че Алекс вече показа на какво е способен и в отделните двубои. В срещата срещу Модена от четвъртия кръг той избухна с невероятните 35 точки, поставяйки личен рекорд в италианския елит. Българинът беше избран и за най-полезен състезател (MVP) на мача.

По-малкият брат Симеон също има сериозен повод за гордост. 19-годишният разпределител беше най-резултатният състезател на своя пост в петия кръг на Суперлигата. Националът реализира шест точки при категоричната победа на Лубе Чивитанова с 3:0 над Алианц Милано (25:18, 25:19, 25:14). Представянето му му осигури първото място в индивидуалната класация при разпределителите за кръга.

Симеон демонстрира, че може да бъде не само архитектът на атаките на своя тим, но и сериозна заплаха за противниковата защита със собствените си отигравания.

Лубе продължава без загуба в Италия

Успехите на двамата братя вървят ръка за ръка със силното представяне на техния клуб. Кучине Лубе Чивитанова записа пета поредна победа от началото на сезона, след като се наложи с категоричното 3:0 като гост на Милано. Тимът заема второто място в класирането с 15 точки от пет срещи. Лидер е Перуджа с 16 пункта, но и с един изигран мач повече.

Силното представяне на братята Николови обаче не е единствената българска радост в Италия. Владимир Гърков също привлече вниманието, след като реализира 25 точки при драматичния успех на Джоя дел Коле с 3:2 над Реджо Калабрия в Серия А2. Това е негов личен рекорд във второто ниво на италианския волейбол.

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