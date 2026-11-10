Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

Мач от националното първенство на Франция до 17 години завърши с насилие, заплахи за убийство и демонстрация на огнестрелно оръжие и мачете. Инцидентът се е случил в неделя, 8 ноември. Напрежението ескалирало след последния съдийски сигнал на двубоя между юношите на Гренобъл и Лион.

Според информацията на френските медии група младежи обиждали футболист на Лион по време на срещата и се нахвърлили върху него след края й. Играчът решил да потърси обяснение за поведението им, но ситуацията бързо прераснала във физическа саморазправа.

По информация на местното издание „Льо Прогре“ футболистът на гостите е бил ударен няколко пъти с тояга по главата. Ситуацията обаче станала още по-страшна, когато нападателите извадили хладни оръжия, описвани като мачете, и пистолет. Един от тях дори отправил заплаха, че ще стреля по играчите и членовете на треньорския щаб.

Футболистите се заключили в съблекалнята

Заради сериозната опасност част от делегацията на Лион била принудена да се укрие в съблекалнята и да се заключи отвътре, докато пристигнат органите на реда. Нападателите междувременно избягали с електрически тротинетки, преди полицията да успее да ги задържи. Особено тревожен е фактът, че става въпрос за футболисти на възраст до 17 години, които са станали жертва на насилие извън терена след обикновен шампионатен двубой.

Двата клуба осъдиха насилието

Лион реагира остро на случилото се и публикува официална позиция, в която осъди физическите нападения и смъртните заплахи срещу свои футболисти и членове на щаба. Клубът обяви, че ще подкрепи пострадалите и ще предприеме съдебни действия. Ръководството ще сезира и Френската футболна федерация заради недостатъчните мерки за сигурност по време на срещата.

От своя страна Гренобъл също осъди категорично инцидентите. Клубът подчерта, че извършителите нямат връзка с организацията и не представляват нейните ценности. Ръководството обяви, че си запазва правото да подаде наказателна жалба, за да бъдат изяснени всички обстоятелства.