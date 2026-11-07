Страх от нови безредици във Франция: Търговци барикадират магазините си

Хиляди граждани излязоха по улиците на Франция за четвърта поредна събота, за да протестират срещу високите разходи за живот. Въпреки че дневните демонстрации преминаха сравнително спокойно, властите предупредиха за опасност от нови безредици през вечерните часове, съобщава NOVA.

Напрежението в страната продължава да оказва сериозно влияние върху търговците, които са принудени да предприемат извънредни мерки за защита на магазините си. В редица градове витрините на търговските обекти са покрити с дървени плоскости, а част от собствениците се опасяват от нови нападения и кражби.

Вместо да подготвят магазините си за предстоящите коледни празници, много търговци са принудени да ги барикадират, за да ограничат риска от щети при евентуални сблъсъци.

Особено тежка е ситуацията в Ница, където по време на безредиците през октомври са пострадали 20 магазина на главната търговска улица. По информация на NOVA половината от тях са били разграбени.

В отговор на нанесените щети местната община е обявила финансова помощ в размер до 5000 евро на търговски обект, която да подпомогне собствениците при обезопасяването на магазините им.

Заради опасенията от нова ескалация френските власти предприеха мащабни мерки за сигурност.

Общо 70 000 полицаи и жандармеристи бяха мобилизирани в цялата страна, за да следят за обществения ред и да реагират при евентуални нападения.

Според френския вътрешен министър в социалните мрежи се разпространяват призиви за атаки срещу полицейски служители, обществени сгради и търговски обекти, включително за разграбването на магазини.

В резултат на това в някои градове бяха забранени демонстрациите в централните части, а охраната около търговските зони беше засилена.

Въпреки ограниченията протестиращите заявяват, че нямат намерение да прекратят демонстрациите, докато исканията им не бъдат чути.

"Важно е да продължаваме, докато не ни чуят, защото колкото по-дълго трае това, толкова повече ще можем да покажем колко важно е всичко, което се опитваме да кажем. Затова няма да спрем, докато не победим“, заяви протестиращата от Париж Флора Таверние.

Недоволството е насочено срещу високите разходи за живот, недостатъчното финансиране на обществените услуги и затрудненията, пред които са изправени много домакинства.

Част от демонстрантите настояват за по-високи възнаграждения и повече средства за образованието, като критикуват разходите за засиленото полицейско присъствие.

"Това не е достатъчно. Нашите преподаватели не получават достатъчно заплата. Просто не е достатъчно. Познавам хора, които в момента вече не могат да свързват двата края. И вместо да има финансиране за по-добри училища - плащаме за полицията“, коментира протестиращият Симон Леви.

Продължаващите демонстрации поставят френските власти под натиск да намерят решение на социалното напрежение, което вече се отразява както на ежедневието на гражданите, така и на местния бизнес.

В понеделник се очаква правителството да проведе преговори със синдикатите и работодателите в опит да бъде намерен изход от социалната криза.

Засега остава неясно дали разговорите ще доведат до споразумение и успокояване на обстановката. Междувременно търговците продължават да се подготвят за възможни нови безредици, а протестиращите настояват за конкретни мерки срещу поскъпването на живота.