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Париж поиска готовност за блокиране на социалните мрежи заради протестите

Париж поиска готовност за блокиране на социалните мрежи заради протестите
БТА/АП

Френското правителство е изпратило писмо до четирите големи телекомуникационни оператора в страната с искане да бъдат подготвени за евентуални ограничения при насилие по време на демонстрации

Френските власти са поискали от водещите телекомуникационни оператори в страната да бъдат готови да ограничат достъпа до социалните мрежи при избухване на насилие по време на протестите, съобщават местни медии.

Според френското онлайн издание Blast премиерът Себастиен Льокорню е изпратил в четвъртък писмо до представители на четирите големи телекомуникационни компании - Orange, SFR, Free и Bouygues Telecom.

В него операторите са призовани да имат готовност за евентуално спиране на достъпа до социалните мрежи при ескалация на напрежението по време на протестните действия през уикенда.

Искането е отправено преди съботните демонстрации на движението на "жълтите жилетки", чиито участници настояват за мерки срещу нарастващите разходи за живот.

По време на протестите са били задържани около 1000 души, като демонстрациите са били съпроводени от напрежение и сблъсъци.

Възможността за ограничаване на достъпа до социалните мрежи поставя въпроси за баланса между мерките за обществена сигурност и свободата на комуникация.

Към момента в предоставената информация няма потвърждение, че достъпът до платформите действително е бил спрян.

"Таралеж" припомня, че през 2025 г. Държавният съвет на Франция - най-висшата административна съдебна инстанция в страната – отмени правителствено решение за ограничаване на достъпа до социална платформа. Решението е важен контекст за сегашните намерения на властите, тъй като подобни ограничения повдигат въпроси за тяхната законосъобразност и пропорционалност.

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