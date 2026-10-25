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Близо 1000 арестувани след масови протести във Франция

Близо 1000 арестувани след масови протести във Франция
БТА

Над 400 000 души са участвали в демонстрациите според властите, а в Париж и Марсилия се стигна до сблъсъци с полицията и запалени барикади

Близо 1000 души са арестувани след масовите протести във Франция в събота, 24 октомври. Демонстрациите срещу високите разходи за живот и проблемите в образованието бяха съпроводени от сблъсъци с полицията, запалени барикади и отделни случаи на разграбване на магазини, съобщава БНТ.

По данни на френското Министерство на вътрешните работи в протестите са участвали около 410 000 души, от които 110 000 в Париж. Синдикалните организации обаче посочват близо два пъти по-голям брой демонстранти.

Във френската столица полицията използва сълзотворен газ и водни струи, за да разпръсне група от около 500 младежи с качулки, събрали се след края на разрешеното шествие.

Напрежение имаше и в Марсилия, където протестиращи блокираха улици със запалени контейнери за отпадъци и замеряха полицаите с камъни и бутилки. Съобщава се и за няколко разграбени магазина.

Сблъсъци между демонстранти и силите на реда са регистрирани и в други големи френски градове.

За осигуряване на обществения ред бяха мобилизирани около 70 000 полицаи и жандармеристи. Според властите засиленото присъствие на силите за сигурност е помогнало да бъдат предотвратени безредици в мащабите от предходната седмица.

Въпреки това протестният ден премина с множество арести и отделни прояви на насилие и вандализъм.

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