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Безредици в Барселона: 100 задържани и над 30 пожара

Безредици в Барселона: 100 задържани и над 30 пожара
бта/ AP

Антисистемна демонстрация прерасна във вандализъм и разграбване на магазини в центъра на града. Около една четвърт от арестуваните са непълнолетни

Общо 100 души са арестувани в Барселона след безредици по време на антисистемна демонстрация в събота. Участници в протеста са разграбили магазини и са подпалили имущество в района на централния площад "Каталуня“, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

По данни на регионалните власти в Каталония по време на размириците са възникнали над 30 пожара, а 14 магазина са били обект на вандалски действия.

Регионалният министър на вътрешните работи Нурия Парлон съобщи, че около 25% от задържаните са непълнолетни.

Демонстрацията е била организирана чрез публикации в социалните мрежи, призоваващи за участие в движение "срещу системата“. Част от използваните лозунги наподобяват посланията от ученическите протести във Франция през последните седмици.

Разпространени в социалните мрежи видеоклипове показват как хора остават блокирани в магазини, след като защитните щори са спуснати, за да се предотвратят нападения и разграбване на търговските обекти.

Сред засегнатите е и универсалният магазин "Ел Корте Инглес“. Други кадри показват маскирани демонстранти, които разбиват витрини и изнасят стоки.

Кметът на Барселона Жауме Колбони осъди вандалските прояви и заяви, че те няма да останат без последствия. Той предупреди, че е възможно да бъде потърсена отговорност и от настойниците на непълнолетни, участвали в безредиците.

Районът около площад "Каталуня“ е сред най-посещаваните части на Барселона както от туристи, така и от местни жители.

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