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Гюров печели вота на българите в Гърция с близо 40% подкрепа, Йотова остава втора

Гюров печели вота на българите в Гърция с близо 40% подкрепа, Йотова остава втора
БТА

Резултатите са към 6:00 часа на 26 октомври при обработени 96,57% от протоколите на секционните избирателни комисии

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев получава най-голяма подкрепа сред българските избиратели в Гърция на президентските избори, проведени на 25 октомври. За тях са гласували 834 души, или 39,30% от участвалите във вота, показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Резултатите са към 6:00 часа на 26 октомври при обработени 96,57% от протоколите на секционните избирателни комисии.

На второ място в Гърция се нареждат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 22,29% от гласовете. Третата позиция заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 14,52%.

Как гласуваха българите в Гърция?

Според междинните резултати на ЦИК подкрепата за основните кандидатпрезидентски двойки е следната:

  • Андрей Гюров – Георги Кандев: 39,30%

  • Илияна Йотова – Кирил Вълчев: 22,29%

  • Костадин Костадинов – Петър Волгин: 14,52%

  • Радостин Василев – Красимир Манов: 8,34%

  • Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева: 8,25%

Останалите кандидати получават под 2% от гласовете.

Любопитен детайл е, че нито един избирател в Гърция не е избрал опцията „Не подкрепям никого“ според обработените до момента протоколи.

Българите гласуваха в 24 секции в Гърция

За президентските избори в южната ни съседка бяха разкрити общо 24 избирателни секции.

Четири от тях се намираха в столицата Атина, а останалите бяха разпределени в други населени места в страната.

Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември

Въпреки че Андрей Гюров получава най-голяма подкрепа сред българите в Гърция, на национално равнище първа е кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев.

При обработени 95,29% от протоколите в страната резултатите показват:

  • Илияна Йотова – Кирил Вълчев: 34,60%

  • Андрей Гюров – Георги Кандев: 32,04%

Разликата между двете двойки е 2,56 процентни пункта.

Двамата кандидати ще се изправят един срещу друг на втория тур на президентските избори, насрочен за 1 ноември.

Окончателните резултати ще станат ясни след приключване на обработката на всички изборни протоколи.

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96,5% от обработените протоколи от СИК в чужбина: Гюров-Кандев водят с 45,2%; Йотова-Вълчев получават 23,1%

96,5% от обработените протоколи от СИК в чужбина: Гюров-Кандев водят с 45,2%; Йотова-Вълчев получават 23,1%

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