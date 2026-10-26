Трима души загинаха, след като автомобилът им падна в морето в Гърция

82-годишен мъж, съпругата му на 74 години и 45-годишният им син са загинали при инцидент в пристанището на Пирея в Гърция в неделя вечерта.

Автомобилът е паднал във водата малко след 20:30 ч. при проливен дъжд. Предполага се, че възрастният шофьор е изгубил контрол над превозното средство заради лошите метеорологични условия, съобщава гръцката обществена телевизия ERT.

Малко след 21:00 ч. служители на бреговата охрана са извадили от морето тялото на 82-годишния мъж. По-късно водолази са открили и извадили от автомобила телата на съпругата му и техния син.

Около 22:00 ч. спасителните екипи са успели да извадят и колата от водата.

В спасителната операция са участвали плавателен съд на бреговата охрана, екип за подводни мисии, частни лодки и кораб на Навигационната служба.

Към момента няма публикувана допълнителна информация за точните причини, довели до падането на автомобила в морето. Според първоначалните данни на ERT проливният дъжд, паднал непосредствено преди инцидента в района на Пирея, може да е допринесъл за загубата на контрол над колата.