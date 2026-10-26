Николай Нанков: Балонът на Радев се спука, ниската активност поставя въпроса за легитимността на властта

„Радев катапултира. Балонът се спука.“ С тези думи Николай Нанков коментира в публикация в социалните мрежи резултатите от първия тур на президентските избори и ниската избирателна активност.

Според него изборните резултати показват, че президентът Румен Радев е загубил значителна част от подкрепата, с която е разполагал при предишния си избор.

„Анализите тепърва предстоят. Но и от самолет се вижда, че Радев катапултира. Балонът се спука. Хората, които го избраха, не отидоха до урните и не гласуваха за неговия кандидат Йотова“, написа Нанков.

Той изрази мнение, че резултатите поставят под въпрос обществената подкрепа за държавния глава и политическите сили, свързвани с него.

„Радев вече няма мнозинство сред избирателите. Няма го и „мобилизираният“ вот на прогресистите“, заяви Нанков.

Нанков постави въпроса за легитимността на правителството

В публикацията си той посочи, че политическите последици от президентските избори според него надхвърлят съревнованието между кандидатите, които ще се явят на втория тур.

„Въпросът вече не е само кой ще победи на балотажа. А и за легитимността на правителството в очите на гражданите“, коментира Нанков.

Според него ниското участие на избирателите е сигнал, който трябва да бъде отчетен при анализа на обществените нагласи.

Критики и към машинното гласуване

Николай Нанков свърза слабата избирателна активност и с начина на провеждане на вота.

„Рекордно ниската избирателна активност освен всичко друго е и голям удар по изцяло машинното гласуване“, написа той.

Това е политическа оценка на Нанков, като самата избирателна активност не установява причините, поради които гражданите са избрали да не гласуват.

Публикацията му идва след първия тур на президентските избори, на който кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получи най-голяма подкрепа според междинните резултати на Централната избирателна комисия.