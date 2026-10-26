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Във Видин са подкрепили двойката Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

Във Видин са подкрепили двойката Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори
БТА

По данни на Централната избирателна комисия избирателната активност към 16:00 часа в изборния ден е достигнала 15,95%

Във Видин са подкрепили двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев на първия тур на президентските избори - това показват резултатите на Централната избирателна комисия при обработени 100% СИК протоколи в РИК.

За Йотова - Вълчев са дали гласа си 42.876%, на второ място са двойката Андрей Гюров - Георги Кандев с подкрепа от 22.974%.

Трети са Костадин Костадинов - Петър Волгин с 12.641%.

"Не подкрепям никого" са отбелязали 4.208%.

По данни на Централната избирателна комисия избирателната активност към 16:00 часа в изборния ден е достигнала 15,95%.

От общо 6 637 238 граждани с право на глас до този час са гласували 1 058 669 души.

Резултатите от президентските избори остават предварителни, като окончателното разпределение на гласовете ще стане ясно след обработването на всички протоколи от секционните избирателни комисии.

Резултатите означават, че Йотова и Гюров отиват на балотаж другата неделя - 1 ноември. На балотаж се класират само първите две кандидат-президентски двойки.

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