Софиянци подкрепиха Гюров и Кандев на първия тур - показват данните на ЦИК
По данни на Централната избирателна комисия избирателната активност към 16:00 часа в изборния ден е достигнала 15,95%.
Софиянци са избрали двойката Андрей Гюров - Георги Кандев на първия тур на президентските избори - това показват резултатите на Централната избирателнакомисия.
В 23 МИР за Гюров и Кандев са били подкрепени от 54.405%, а Йотова - Вълчев - 21.9.
На трето място е двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин- 9.35%.
"Не подкрепям никого" са отбелязали 3.743%.
В 24 МИР за Гюров и Кандев са били подкрепени от 49.864%, а Йотова - Вълчев - 23.524%.
На трето място е двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин- 10.632%.
"Не подкрепям никого" са отбелязали 3.928%.
В 25 МИР за Гюров и Кандев са били подкрепени от 38.962%, а Йотова - Вълчев - 28.991%.
На трето място е двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин- 12.663%.
"Не подкрепям никого" са отбелязали 4.911%.
По данни на Централната избирателна комисия избирателната активност към 16:00 часа в изборния ден е достигнала 15,95%.
От общо 6 637 238 граждани с право на глас до този час са гласували 1 058 669 души.
Резултатите от президентските избори остават предварителни, като окончателното разпределение на гласовете ще стане ясно след обработването на всички протоколи от секционните избирателни комисии.
Резултатите означават, че Йотова и Гюров отиват на балотаж другата неделя - 1 ноември. На балотаж се класират само първите две кандидат-президентски двойки.