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Софиянци подкрепиха Гюров и Кандев на първия тур - показват данните на ЦИК

Софиянци подкрепиха Гюров и Кандев на първия тур - показват данните на ЦИК
БТА

По данни на Централната избирателна комисия избирателната активност към 16:00 часа в изборния ден е достигнала 15,95%.

Софиянци са избрали двойката Андрей Гюров - Георги Кандев на първия тур на президентските избори - това показват резултатите на Централната избирателнакомисия.

В 23 МИР за Гюров и Кандев са били подкрепени от 54.405%, а Йотова - Вълчев - 21.9.

На трето място е двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин- 9.35%.

"Не подкрепям никого" са отбелязали 3.743%.

В 24 МИР за Гюров и Кандев са били подкрепени от 49.864%, а Йотова - Вълчев - 23.524%.

На трето място е двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин- 10.632%.

"Не подкрепям никого" са отбелязали 3.928%.

В 25 МИР за Гюров и Кандев са били подкрепени от 38.962%, а Йотова - Вълчев - 28.991%.

На трето място е двойката Костадин Костадинов - Петър Волгин- 12.663%.

"Не подкрепям никого" са отбелязали 4.911%.

По данни на Централната избирателна комисия избирателната активност към 16:00 часа в изборния ден е достигнала 15,95%.

От общо 6 637 238 граждани с право на глас до този час са гласували 1 058 669 души.

Резултатите от президентските избори остават предварителни, като окончателното разпределение на гласовете ще стане ясно след обработването на всички протоколи от секционните избирателни комисии.

Резултатите означават, че Йотова и Гюров отиват на балотаж другата неделя - 1 ноември. На балотаж се класират само първите две кандидат-президентски двойки.

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