Изборен бойкот в Белица: Почти празни урни и секция без нито един глас до следобедните часове

Изключително ниска избирателна активност беше отчетена в община Белица и околните населени места на президентските избори на 25 октомври. Жителите на района до голяма степен изпълниха заканата си да бойкотират вота заради задържането на кмета Радослав Ревански.

Според предоставените данни едва 610 души от общо около 6700 избиратели са упражнили правото си на глас. В съседната община Якоруда също е отчетена много ниска активност – 5,91%.

Секция в село Лютово остана без нито един глас до следобедните часове

Особено необичайна ситуация е регистрирана в село Лютово, където в избирателните списъци фигурират около 168 души.

До следобедните часове в секцията не е била пусната нито една бюлетина. По-късно двама членове на секционната избирателна комисия все пак са упражнили правото си на глас.

Подобна е била обстановката и в съседните села Кузьово, Бабяк, Орцево и Гълъбово. Там до урните са отишли единични избиратели, както и по няколко представители на секционните комисии.

Жителите бойкотират вота заради ареста на кмета

Слабата избирателна активност се свързва с предварително заявеното намерение на част от местните жители да не участват в изборите, докато кметът на община Белица Радослав Ревански се намира в ареста.

В някои от населените места бойкотът е довел до почти пълно отсъствие на гласоподаватели през по-голямата част от изборния ден.

По-висока активност в четири секции

На фона на слабия интерес към президентските избори в четири секции в община Белица е отчетена сравнително по-висока активност.

Във всяка от тях са гласували между 90 и 100 души, а протоколите вече са обработени.

Според предоставената информация най-голяма подкрепа в тези секции е получила кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова.

За Андрей Гюров са подадени приблизително между 20 и 30% от гласовете, а за Костадин Костадинов са отчетени единични гласове.