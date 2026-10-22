Очаква се кметът на Белица Ревански да бъде ескортиран до Съдебната палата

Кметът на Белица Радослав Ревански в следствения арест. Очаква се с конвой той да бъде ескортиран до Съдебната палата, където следобед ще се гледа мярката му за неотклонение, както и тази на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов, предаде БТВ.

Прокуратурата поиска задържане под стража.

Ревански и Гавазов са обвинени, че са осъществили престъпен сговор по между си и с третия обвиняем по делото - общинският съветник и областен лидер на ДПС Христо Широков, за извършване на престъплението търговия с влияние на територията на страната.

Така нареченото престъпно сдружение и търговията с влияние са били на територията на община Сунгурларе - става въпрос за обществени поръчки.

Но повече подробности от наблюдаващия прокурор се очакват в следобедните часове, когато се очаква да бъдат разгледани и мерките за неотклонение на двамата кметове.

Третият обвиняем за престъпното сдружение, областният лидер на ДПС Христо Широков, е под домашен арест по друго дело, свързано с така наречената афера за ВиК – Бургас.