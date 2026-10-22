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Очаква се кметът на Белица Ревански да бъде ескортиран до Съдебната палата

Очаква се кметът на Белица Ревански да бъде ескортиран до Съдебната палата
БТА

Прокуратурата поиска задържане под стража

Кметът на Белица Радослав Ревански в следствения арест. Очаква се с конвой той да бъде ескортиран до Съдебната палата, където следобед ще се гледа мярката му за неотклонение, както и тази на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов, предаде БТВ.

Прокуратурата поиска задържане под стража.

Ревански и Гавазов са обвинени, че са осъществили престъпен сговор по между си и с третия обвиняем по делото - общинският съветник и областен лидер на ДПС Христо Широков, за извършване на престъплението търговия с влияние на територията на страната.

Така нареченото престъпно сдружение и търговията с влияние са били на територията на община Сунгурларе - става въпрос за обществени поръчки.

Но повече подробности от наблюдаващия прокурор се очакват в следобедните часове, когато се очаква да бъдат разгледани и мерките за неотклонение на двамата кметове.

Третият обвиняем за престъпното сдружение, областният лидер на ДПС Христо Широков, е под домашен арест по друго дело, свързано с така наречената афера за ВиК – Бургас.

 

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