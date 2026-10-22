Задържаха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн от ДПС, съобщава Нова Нюз.

Полицаи са влезли тази сутрин в сградата на Община Кърджали и са отвели Ерол Мюмюн. Това потвърждават и от ДПС.

Униформените служители са тръгнали и към дома на кмета.

Задържането се извършва, след като вчера други двама кметове от ДПС бяха задържани - на Белица и Сунгурларе.

Заедно с Мюмюн е и адвокатът му.

В сградата на общината има полиция.

Пред зданието се събират активисти на ДПС. На място са депутатите Байрам Байрам, както и заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри, предаде БНТ.