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Задържаха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

Задържаха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн
БТА

Униформените служители са тръгнали и към дома на кмета

Задържаха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн от ДПС, съобщава Нова Нюз.

Полицаи са влезли тази сутрин в сградата на Община Кърджали и са отвели Ерол Мюмюн. Това потвърждават и от ДПС.

Униформените служители са тръгнали и към дома на кмета.

Задържането се извършва, след като вчера други двама кметове от ДПС бяха задържани - на Белица и Сунгурларе. 

Заедно с Мюмюн е и адвокатът му.

В сградата на общината има полиция.

Пред зданието се събират активисти на ДПС. На място са депутатите Байрам Байрам, както и заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри, предаде БНТ.

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