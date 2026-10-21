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След ареста на кмета - цялото ръководство на ДПС тръгва за Белица

След ареста на кмета - цялото ръководство на ДПС тръгва за Белица
ДПС

Специализирана акция на ГДБОП и ДАНС се провежда в Белица във връзка с проверки по обществени поръчки, свързани с Агенция „Пътна инфраструктура“ и европейски проекти за милиарди левове

Цялото ръководство на ДПС тръгва за Белица.

Припомняме ви, че специализирана акция на ГДБОП и ДАНС се провежда в Белица във връзка с проверки по обществени поръчки, свързани с Агенция „Пътна инфраструктура“ и европейски проекти за милиарди левове.

В дома на кмета на Белица Радослав Ревански се извършват действия по изземване на документи.

Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на общинската администрация.

"Олигархията е на едно място - в кабинета на премиера", заяви по-рано днес лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Думите му идват след изявлението на премиера Румен Радев преди началото на днешното заседание на Министерския съвет. В него той каза, че Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч и не могат да направят "кръвосмесителни сглобки" и по времето, когато е арестуван най-приближения му човек - кметът на Белица Радослав Ревански.

"С интерес слушах премиера Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имам информация, че професионалното ръководство на МВР и ДАНС постоянно е на сбирки с него", посочи Пеевски.

"Всички тези акции, които се случват в момента в Белица и Сунгуларе, се разпореждат от едно място - от Румен Радев. Той е иззел всички функции, според мен не знае кой е, всичко е смесено в главата му. Гледах тази злоба, това безсилие, толкова страх от този протест вчера, от изследванията на агенциите. Слушах за върха на олигархията, много ми хареса, аз мога да го назова и той трябваше да го назове. Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков. Всичко отива при тези двама души, спокойно могат да викнат Иван Демерджиев и той да ги разкрие с блестящия си детективски ум".

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