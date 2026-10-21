Арестуваха кмета на Белица - най-близкият човек до Пеевски

Спецакция на ГДБОП в Белица. Тече изземване на документи в дома на кмета Радослав Ревански, където е и той самият, съобщи NOVA.

Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на Община Белица.

Акцията на ГДБОП и ДАНС е свързана с обществени поръчки свързани с Агенция "Пътна инфраструктура" и европроекти за милиарди.

Във вторник при акция на ГДБОП и ДАНС арестуваха кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Спецполицаи влязоха в сградата на общината и иззеха документация по обществени поръчки и финансови операции от местната администрация.

Таралеж припомня - през август кметовете на Белица и Якоруда Радослав Ревански и Мехмед Вакльов, и двамата от ДПС, посрещнаха свои колеги от Република Северна Македония. Целта на разговорите беше да се подобри трансграничното сътрудничество. В Белица се срещнаха управниците на двете български села и колегите им от Македонска Каменица и Карбинци – Соня Стаменкова и Виктор Паунов. Основната тема беше развитието на туризма и по-доброто използване на природното и културното наследство от двете страни на границата.