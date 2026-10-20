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Кой е Димитър Гавазов - кметът на Сунгурларе, задържан след акция на ГДБОП

Кой е Димитър Гавазов - кметът на Сунгурларе, задържан след акция на ГДБОП
Снимка: Facebook

Инженер-лесовъдът от ДПС спечели местните избори през 2023 г. с 55,83% от гласовете

Димитър Росенов Гавазов е кмет на община Сунгурларе от края на 2023 г. Представителят на ДПС, който по професия е инженер-лесовъд, влезе в местната власт след години работа в горския сектор и в общинската администрация. Името му попадна във фокуса на общественото внимание на 20 октомври 2026 г., когато служители на ГДБОП извършиха акция в сградата на общината, а по-късно беше съобщено, че кметът е задържан.

От горския сектор до кметския пост

 

Гавазов започва професионалната си кариера през 2011 г. като лесничей в Държавното горско стопанство в Сунгурларе. Преди да се кандидатира за кмет, той работи и като заместник-кмет на общината в продължение на четири години. Така професионалният му път преминава от горския сектор към местното управление.

 

На местните избори през октомври 2023 г. Гавазов се явява като кандидат на ДПС. Той печели кметския вот с 55,83% от гласовете при обработени 100% от протоколите, показват данните, публикувани от Централната избирателна комисия.

 

Като кмет Гавазов отговаря за управлението на община Сунгурларе, която се намира в област Бургас и включва 28 населени места. В публичните си изяви той поставя акцент върху инфраструктурните проекти, ремонтите на улици и привличането на инвестиции за общината.

Акцията, която постави кмета във фокуса на разследване

 

На 20 октомври 2026 г. служители на ГДБОП и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) проведоха операция в Сунгурларе. В сградата на общината бяха иззети документи във връзка с разследване на предполагаеми нарушения при обществени поръчки.

 

По информация на БНТ разследващите проверяват стойността на възложените поръчки, изплатените средства и съответствието между извършените дейности и направените плащания. Според телевизията в хода на операцията са установени данни за фиктивни дейности и порочни практики при избора на изпълнители. Тези данни са част от разследването и не представляват сами по себе си доказана вина на конкретно лице.

 

По-рано през деня Гавазов заяви пред БНР, че не е бил в сградата на общината по време на проверката и че тепърва ще се запознава с действията на разследващите. Той посочи, че служителите на администрацията са съдействали на органите на реда.

 

"Извършвали са проверка, но не съм запознат в детайли, защото отсъствах. Не знам за какво става въпос, те първа ще се запознавам. Проверявали са някакви документи, колегите са им съдействали от общината и проверката е приключила. Нямам никакви притестения. Ако ме викат, каквото трябва - ще съдействам", коментира Димитър Гавазов пред БНР.

 

По-късно регионалното издание "Флагман" съобщи, че кметът е задържан при операцията на ГДБОП. Към момента на публикациите не беше оповестена официална информация от прокуратурата или МВР за конкретни обвинения срещу Гавазов.

 

Случаят поставя въпроси за управлението на обществените средства в общината и контрола върху изпълнението на обществените поръчки. Отговорите ще зависят от резултатите от разследването и от информацията, която компетентните органи ще предоставят официално.

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