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Заплахи за убийство в полицейското управление в Дупница завършиха с присъда

Заплахи за убийство в полицейското управление в Дупница завършиха с присъда
БТА

Подсъдимата се признала за виновна и получила четири месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Тя трябва да плати и над 1100 евро разноски по делото

Жена от община Сапарева баня получи условна присъда за отправени заплахи за убийство към разследващ полицай в Дупница. Районният съд одобри споразумение между прокуратурата, защитата и подсъдимата, която се е признала за виновна.

Случаят е станал в сградата на Районното управление на МВР в Дупница, където жената, заедно с друго лице, което не носи наказателна отговорност, отправила закани към старши разследващ полицай.

"Идвай да те убиваме! Излизай навънка да те убиваме! Дошли сме да те убиваме!", били думите, отправени към служителя на реда.

Според обвинението заплахите са били от такова естество, че са могли да предизвикат основателен страх от осъществяването им.

Подсъдимата Ю. В., която до момента не е била осъждана, е получила наказание от четири месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с тригодишен изпитателен срок.

Освен това жената трябва да заплати 1116,57 евро разноски, направени по време на досъдебното производство.

Определението на Районния съд в Дупница е окончателно и не подлежи на обжалване.

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