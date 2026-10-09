Шишков: Тунел "Дупница" е без осветление, подготвя се основен ремонт

Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) планира да обяви обществена поръчка за проектиране и основен ремонт на тунел "Дупница“ в началото на 2027 г. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол.

Повод за изказването му беше въпрос на депутата от "Прогресивна България“ Ивайло Петров относно неработещото осветление в тунела, безопасността на движението и предстоящите ремонтни дейности.

"Освен откраднатия асфалт, имаме и слепи тунели“, коментира Шишков състоянието на пътната инфраструктура.

Министърът обясни, че след обявяването на обществената поръчка и при липса на възражения ще може да се пристъпи към подписване на договор и изпълнение на проекта.

Предвиденият основен ремонт включва подмяна на асфалтовата настилка, обновяване на пътната маркировка и знаците, както и изграждане на нова електрозахранваща система с LED осветление.

Планира се още монтиране на аварийно, евакуационно и предпортално осветление, подобряване на отводняването и ремонт на укрепителните стени в зоните пред входовете на тунела.

Към момента в съоръжението е въведена временна организация на движението, като максимално разрешената скорост е ограничена до 40 км/ч. Поставени са светлоотразители и допълнителна предупредителна табела за неработещото осветление.

По думите на Шишков се предприемат действия за осигуряване на временно осветление, което да функционира до началото на основния ремонт.

Пътноподдържащата фирма вече е изготвила необходимите разчети. Възлагането на дейностите обаче зависи от тяхното одобряване и осигуряването на финансиране.

До започването на ремонта експерти от Областното пътно управление в Кюстендил продължават да наблюдават състоянието на тунела, увери регионалният министър.