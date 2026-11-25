Европейската централна банка (ЕЦБ) предупреди, че планираният еднократен данък върху свръхпечалбите за 2027 г. може да доведе до по-високи лихви и такси по кредитите, по-неизгодни условия по депозитите и ограничаване на банковото кредитиране.

Това се посочва в становище на ЕЦБ от 25 ноември, изготвено по искане на българското Министерство на финансите и подписано от президента на институцията Кристин Лагард.

Законопроектът предвижда облагане със ставка от 33% на определената като свръхпечалба част от финансовия резултат на банки, застрахователи, обменни бюра, телекомуникационни оператори и компании за бързи кредити.

ЕЦБ обръща внимание, че в предложените текстове не е уточнено достатъчно ясно дали новият налог ще се начислява допълнително към стандартния корпоративен данък от 10%.

Според по-вероятното тълкуване на регулатора общото данъчно облагане върху печалбите, определени като свръхпечалби, може да достигне 43%.

От институцията предупреждават, че допълнителната тежест върху банките може да бъде прехвърлена към потребителите чрез увеличение на лихвите и таксите по заемите или намаляване на доходността по депозитите.

Възможно е също кредитните институции да затегнат условията за отпускане на заеми, да ограничат кредитирането и да намалят възможностите си за натрупване на капиталови буфери.

Европейската централна банка отбелязва, че към момента българските банки са добре капитализирани и отчитат добри финансови резултати. Въпреки това според институцията новият данък може да засегне устойчивостта на сектора и финансирането на икономиката.

Затова ЕЦБ препоръчва законопроектът да бъде придружен от задълбочена оценка на въздействието върху банковата рентабилност, капиталовата адекватност, ликвидността, конкуренцията и достъпа до кредити.

Припомняме, че предложението за еднократния данък върху свръхпечалбите вече беше одобрено на второ четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

Управляващите очакват налогът да осигури около 800 млн. евро допълнителни приходи за бюджета, докато представители на опозицията и банковия сектор предупреждават за възможни неблагоприятни последици.