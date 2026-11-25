Европейската космическа агенция (ЕКА) ще представи първите подробни изображения на последствията от умишления сблъсък на космически апарат на НАСА с астероид. Изследването е част от разработването на технологии за планетарна защита, които в бъдеще биха могли да предотвратят опасен сблъсък със Земята, съобщава Би Би Си.

През 2022 г. американската космическа агенция проведе исторически експеримент, при който апаратът DART умишлено се удари в астероида Диморфос.

Сблъсъкът промени орбитата на небесното тяло и демонстрира, че траекторията на астероид може да бъде променена чрез т.нар. кинетичен удар.

Самият космически апарат беше унищожен при експеримента, но мисията постигна основната си цел. Диморфос не представляваше опасност за Земята и беше избран за безопасното изпитване на технологията.

Четири години по-късно европейската мисия "Хера" изследва последствията от сблъсъка. Апаратът е изпратен до астероидната система Дидим–Диморфос, за да установи как ударът е променил структурата, повърхността и движението на по-малкия астероид.

"Хера е нещо като инспектор Колумбо, който се връща на мястото на катастрофата, за да разследва какъв е резултатът от този удар", обясни Патрик Мишел, главен изследовател на мисията на ЕКА.

Сред основните задачи на учените е да установят какви поражения е нанесъл DART, дали се е образувал кратер и каква е ефективността на използваната технология.

Получените данни ще помогнат за усъвършенстването на бъдещи мисии, при които космически апарат би могъл да бъде насочен към опасен астероид, за да промени траекторията му преди евентуален сблъсък със Земята.

Специалистите подчертават, че макар вероятността от подобна космическа катастрофа да е малка, навременното откриване на опасно небесно тяло и възможността за отклоняването му могат да се окажат решаващи.

Мисиите DART и "Хера" представляват важна стъпка към изграждането на практически способности за защита на планетата от астероидни заплахи.