В Международния ден за елиминиране на насилието над жени в шест български града се проведе протестно шествие под надслов „Нито една повече“.

Организаторите настояват във всяка област на страната да има кризисен център за пострадали от насилие, както и за пълното прилагане на европейската директива за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Инициативата на „Зонта клуб – София“ постави началото на 16-дневна кампания с призив за навременна и ефективна защита на пострадалите. В шествието в столицата се включи и ученически гвардейски отряд.

„Ние, като общество, трябва да се изправим и ясно да заявим: Не на насилието! Не бива да допускаме повече жени да губят живота си вследствие на домашно насилие“, заяви президентът на „Зонта клуб – София“ Ирина Репуц.

По думите ѝ броят на жените, убити вследствие на домашно насилие, е тревожно висок.

„Искам да отправим послание към всички жени и всички деца: Не сте сами!“, каза още тя.

Сред основните искания на организаторите са осигуряване на достъпна правна и психологическа помощ, повече мерки за превенция на насилието и по-ефективна защита на пострадалите.

В позиция, публикувана във Facebook, президентът Илияна Йотова призова за категорична обществена нетърпимост към насилието над жени.

„Всеки ден трябва да говорим, да се борим, да осъждаме, да наказваме насилието срещу жени. В днешния международен ден срещу насилието над жени трябва с още по-висок глас и категорично да заявим, че мълчанието и бездействието дават сили на насилниците“, написа държавният глава.

Според Йотова проблемът не е личен, а обществен и показва сериозни слабости в действията на държавата и институциите. Тя подчерта, че борбата с насилието преминава през възпитанието, образованието и ефективните наказателни механизми, като важна роля имат както държавата и неправителственият сектор, така и всеки гражданин.

„Само очите ѝ може да издават, че е подложена на насилие. Белезите може да са в душата ѝ. Белезите може да са физически. Тя може да е приятелката, съседката, колежката“, посочи още Йотова.

Сред организаторите на протеста са неправителствените организации „Анимус“ и „Български фонд за жените“.

„Само за миналата година към нашата организация са се обърнали около 6000 души. Това показва мащаба на проблема“, заяви Стела Билева от фондация „Анимус“ в ефира на НОВА ТВ.

По думите ѝ насилието засяга непропорционално жените – над 80% от потърсилите помощ във фондацията са жени. Росена Иванова от Българския фонд за жените определи досегашните промени в Закона за защита от домашното насилие като недостатъчни. Сред предложенията на организациите са отпадане на изискването за 60 дни интимна връзка, за да пострадалият да получи защита, вклможеючване на еднополовите двойки в обхвата на закона, въвеждане на понятието „фемицид“ в Наказателния кодекс и по-ясна дефиниция на съгласието при сексуален акт.

Друг сериозен проблем е липсата на достатъчно кризисни центрове.

„Липсват кризисни центрове в 11 областни града. Това означава, че жертвите и техните деца, а 90% от пострадалите са жени и деца, много често трябва да пътуват, за да получат базова социална услуга“, обясни Иванова.

По думите ѝ ограничителните заповеди невинаги осигуряват реална защита, като в някои области над 70% от тях не се спазват. Стела Билева посочи като сериозен проблем и недостатъчната подготовка на служителите на полицията, съда и прокуратурата при работа по случаи на домашно насилие.

„14 жени по наша статистика са загубили живота си тази година. Това е статистика, която ние, гражданските организации, водим. Държавата не прави такива проучвания“, подчерта Росена Иванова.