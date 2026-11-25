Близо една трета от жените и момичетата в света са преживели физическо, сексуално или психическо насилие, показват последните оценки на ООН-Жени, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

Обезпокоителен е фактът, че мнозинството от пострадалите жени и момичета никога не търсят помощ, а едва малка част подават сигнали за извършеното насилие. Това подчертава необходимостта от преодоляване на бариерите пред достъпа на подкрепящи услуги и правосъдие.

В съобщението пише още, че България потвърждава своя ангажимент към защитата и утвърждаването на правата на жените и момичетата и към противодействието на всички форми на насилие върху тях. Равнопоставеността, достъпът до справедливост и ефективната защита на пострадалите остават ключови приоритети на българската външна политика в областта на правата на човека. В този контекст България се ангажира със своевременно разработване на нов национален план за действие по изпълнението на Дневен ред на ООН „Жени, мир и сигурност“. Това е важна стъпка за продължаване на националните усилия за насърчаване на участието на жените във всички нива на вземането на решения за изграждането на устойчив и справедлив мир, допълниха от МВнР.

Днес се отбелязва Международният ден за премахване на насилието срещу жени и момичета. От Националната компания „Железопътна инфраструктура“ на железопътни гари и спирки в страната ще бъдат разположени информационни материали, насочени към повишаване на обществената информираност за проблема с насилието над жени и момичета.

По данни на Националното бюро за правна помощ от началото на годината 110 пострадали от домашно насилие са получили безплатна адвокатска помощ за съдебна защита.