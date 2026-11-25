Личните данни на около 1,2 милиона белгийски граждани са били откраднати при мащабна кибератака, определяна като най-големия подобен пробив, регистриран досега в страната, съобщават местни медии, позовавайки се на компании за киберсигурност.

Засегнати са жители на 82 общини във Фландрия. Според първоначалната информация атаката е извършена с помощта на изкуствен интелект и е продължила от 6 до 15 ноември. Разследването сочи, че действията са били предприети от чужбина.

За предполагаеми извършители се посочват хакери от групата Ghost Hunters („Ловци на духове“). Те не са проникнали директно в общинските сървъри, а са получили достъп до незащитени мрежи на външен доставчик на услуги, използван от общинските администрации.

Сред откраднатата информация са имена, адреси, дати на раждане, лични идентификационни номера, номера на лични карти и банкови сметки, както и пароли. Според медиите част от данните вече се разпространяват в интернет.

Кибератаката е засегнала общо 50 организации в Белгия, Франция и Швейцария. Сред тях има банки, застрахователни и технологични компании, дружества за разплащания, платформи за хазарт и услуги за обмен на криптовалути. Около половината от набелязаните организации са били в Белгия.