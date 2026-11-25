Мащабна хакерска атака разкри личните данни на 1,2 милиона белгийци
Засегнати са жители на 82 общини във Фландрия
Личните данни на около 1,2 милиона белгийски граждани са били откраднати при мащабна кибератака, определяна като най-големия подобен пробив, регистриран досега в страната, съобщават местни медии, позовавайки се на компании за киберсигурност.
Засегнати са жители на 82 общини във Фландрия. Според първоначалната информация атаката е извършена с помощта на изкуствен интелект и е продължила от 6 до 15 ноември. Разследването сочи, че действията са били предприети от чужбина.
За предполагаеми извършители се посочват хакери от групата Ghost Hunters („Ловци на духове“). Те не са проникнали директно в общинските сървъри, а са получили достъп до незащитени мрежи на външен доставчик на услуги, използван от общинските администрации.
Сред откраднатата информация са имена, адреси, дати на раждане, лични идентификационни номера, номера на лични карти и банкови сметки, както и пароли. Според медиите част от данните вече се разпространяват в интернет.
Кибератаката е засегнала общо 50 организации в Белгия, Франция и Швейцария. Сред тях има банки, застрахователни и технологични компании, дружества за разплащания, платформи за хазарт и услуги за обмен на криптовалути. Около половината от набелязаните организации са били в Белгия.