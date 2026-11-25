Наблюдаваме нарастващ интерес на турските компании по отношение на инвестициите в България, това заяви на брифинг турският посланик Мехмет Саит Уянък.

Той говори на съвместен брифинг с вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев.

"Днес съм тук за обявяването на една много важна инвестиция на TUSAŞ Engine Industries. Както обяви и вицепремиерът Пулев, това е строеж на фабрика, на съоръжение в България. Това е първата голяма инвестиция на TUSAŞ в чужбина. Решението за инвестицията стъпва на сътрудничеството между турските и българските власти", каза Уянък.

От турска страна инвестицията бе определена още като резултат от активното сътрудничество между властите в София и Анкара, нарастващото доверие в икономическия потенциал на България, благоприятния инвестиционен климат и стратегическото географско положение на страната между Европа и Азия. Изразена бе надежда, че проектът ще насърчи и други турски компании да инвестират у нас.

От TUSAŞ Engine Industries посочиха, че компанията е създадена през 1985 г. като съвместно предприятие между турската авиационна индустрия и американската GE Aerospace.

През последните четири десетилетия тя се е утвърдила като международен доставчик на високопрецизни компоненти за двигатели както за гражданската, така и за военната авиация.

От турска страна на брифинга посочиха още, че решението за разширяване на производството извън Турция е продиктувано от нарастващото световно търсене на авиационни двигатели. Сред основните фактори за избора на България са близостта до основната производствена база на компанията в Турция, наличието на квалифицирана работна ръка и предложените от българската държава инвестиционни стимули.