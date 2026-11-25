Кметът на Стара Загора Живко Тодоров разкритикува решението на Общинската избирателна комисия във Варна да прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев. В публикация във Фейсбук Тодоров посочи, че не познава варненския кмет и не дава оценка за работата му.

„Отстраняването му, обаче, изглежда задкулисно и опит за узурпиране на общината без избори. Има огромна нужда от нормалност в държавата и справедливост!“, написа Тодоров.

На 23 ноември ОИК – Варна прекрати мандата на Коцев с мотива, че през 2025 г. той е отсъствал от работа без основание повече от месец. Комисията не призна част от дните, отчетени като платен и неплатен отпуск през периода, в който Коцев е бил задържан по обвинение в корупция. Адвокатите му възразиха, че задържането не може да се смята за виновно или неоснователно неявяване на работа.