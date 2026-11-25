Бившият премиер Кирил Петков обяви, че пътува към Варна , за да се включи в протеста в подкрепа на Благомир Коцев, чиито пълномощия като кмет бяха предсрочно прекратени с решение на ОИК – Варна.

Бившият съпредседател на ПП написа във Facebook: „Тръгвам към Варна да подкрепя кмета! Месеци наред слушам, че правителството се бори срещу олигархията. Как точно се борят, като не смеят дори да ѝ споменат имената?! Олигархията във Варна се казва Дънката и ТИМ. Хора, които са свикнали да управляват града от сенките, да купуват и навеждат политици, да ползват обществените средства и да взимат общински терени, все едно са им бащиния.

Едните контролират общинските съветници от БСП – Варна, „Възраждане“ и ИТН и са си измислили и собствена партия. Другият разполага с общинските съветници на ГЕРБ и ДПС. И се чудят как да прокарат безумните си проекти в ущърб на собствения си град. А Варна е толкова красив град.

ТИМ мечтаят да направят тунел под Морската градина и да превърнат Алея първа в улица, пълна с коли и строежи. Да забравим за красивата пешеходна алея за гражданите. Дънката пък, когато не купува преференции по 10 000 на избори, както правеше за своята приятелка чрез мутри като Чирпанския, се занимава със завземане на декари общински имоти. Дори неизползваемо пристанище се направи заради него.

А премиерът Радев дори не смее да изрече имената Дънката и ТИМ. Неговата борба е анонимна. Защо ли? А кметът Портних им беше нещо средно между секретарка и иконом.

Затова уважавам Благомир Коцев. Той не им се наведе и не се продаде. Държаха го в килия с дървеници в ареста, където лично съм го посещавал неведнъж, и той не се огъна. Мачкаха семейството му, подиграваха се с безброй обжалвания и той пак не се огъна.

Как сега да не тръгна към Варна да го подкрепя?! Ако Благо загуби, губят всички варненци. Всички българи ще сме се огънали пред прищевките на някакъв Дънката и на някакви си ТИМ. Ненаситни олигарси, които не могат да спрат сами дори там, където това би било добре и за тях. Наглост до безкрай.