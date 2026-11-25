„Проблемите на Варна отдавна не са местни. Те са се превърнали в проблем на демокрацията в България.“ Така журналистът от „Дневник“ Спас Спасов коментира пред NOVA предсрочното прекратяване на пълномощията на варненския кмет Благомир Коцев. Според него конфликтът между Коцев и Общинския съвет е започнал още в началото на мандата и поставя въпроса как функционира местното самоуправление.

Коцев свърза отстраняването си с икономически интереси и посочи ТИМ и бизнесмена Даниел Славов. Като една от спорните теми той открои автомобилния тунел под Морската градина с пряка връзка към крайбрежната алея. По думите на Коцев той е отказал да подкрепи идейния проект на стойност 350 000 евро.

Спасов припомни, че през 2009 г. „Холдинг Варна“ е купил терен от 118 декара, за който през годините са представяни различни проекти. Сред предвижданите обекти са конгресен център, заведения и сгради за обществено ползване. Според журналиста тунелът би осигурил автомобилен достъп до бъдещите обекти, а спорът за застрояването на терена е сред причините за сегашното напрежение.

По оценка на Спасов в Общинския съвет са се оформили два основни блока. Той свърза единия с формацията „Алтернативата на гражданите“ и ТИМ, а другия описа като обединение на по-малки групи под силното влияние на Даниел Славов. Спасов изрази и недоверие към позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, като заяви, че подателите на сигналите срещу Коцев са били свързвани с местната структура на партията.

„Администрацията на Благомир Коцев беше спъвана буквално на всяка крачка“, каза Спасов. Според него случаят показва колко остър може да стане конфликтът между пряко избран кмет и пропорционално избран общински съвет и налага по-широк разговор за начина, по който е устроено местното управление.