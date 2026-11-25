"ОИК-Варна изпълнява политическа воля", заяви депутатът от „Демократична България“ и бивш изпълняващ длъжността кмет на Варна Павел Попов в ефира на БНТ.

По думите му членовете на Общинската избирателна комисия са излъчени от политическите сили, представени в Общинския съвет, и решенията им не могат да бъдат разглеждани изцяло извън политическия контекст.

„Ако е истина, че тези хора не изпълняват волята на политическата сила, която ги е излъчила, това означава, че тази политическа сила е започнала да се превръща в нещо като бизнес партиите, които функционират в Общинския съвет“.

Той свърза ситуацията с понятието „бизнес партии“, което според него е проява на преплитане между политически и икономически интереси.

Попов защити управлението на Благомир Коцев и заяви, че като кмет той е отказвал да се съобразява с определени икономически интереси във Варна.

„Благомир Коцев не се подчинява лесно на групировките, които действат във Варна. Отказва да бъде гумен печат и да осигурява бърза писта за техните проекти“.

Според депутата Коцев не е разполагал с необходимото мнозинство в Общинския съвет още от началото на мандата си.

„Това мнозинство беше последователно отказвано на Благомир Коцев още от първата година на мандата му, когато стана ясно, че той няма да следва волята на мнозинството, когато тя противоречи на интересите на гражданите“.

По повод процедурата за отстраняване на Коцев Попов постави под съмнение времето, в което ОИК е предприела действията. Той обърна внимание, че заседанието на комисията е започнало само два часа след приемането на бюджета на община Варна.

„Плячката е на лице и тя ще бъде разграбена от тези, които са заинтересовани от отстраняването на кмета. Не случайно два часа след приемането на бюджета комисията започва да заседава. Тоест, изчакали са плячката да бъде готова и са готови за нейното разпределение“.

Той допълни, че оставането на по-малко от година до края на мандата променя и процедурата по избор на нов кмет, ако решението за отстраняването на Коцев влезе в сила.