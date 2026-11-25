Представителите на „Възраждане“ в Общинската избирателна комисия (ОИК) са гласували за отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев, тъй като партията отдавна настоява за неговата оставка. Това заяви депутатът Коста Стоянов пред БТВ.

Той коментира обвиненията на Коцев за оказван натиск върху членове на ОИК, включително твърденията за раздавани пликове.

„Няма как да е оказан натиск на нашите хора, при положение че те са последователни. Ние от „Възраждане“ винаги сме гласували за отстраняването на кмета на Варна“, заяви Стоянов. Той призова Коцев, ако разполага с доказателства за заплахи и натиск, да подаде сигнал до прокуратурата.

По думите на депутата кметът е трябвало сам да се оттегли от поста, докато приключат разследванията срещу него. Стоянов посочи, че срещу Коцев има обвинения по дело за корупция, както и ново дело, свързано с неизгодни сделки от времето, когато е бил областен управител.

Стоянов отправи остри критики към работата на кметската администрация. Според него за три години управление не са реализирани съществени проекти, а градът продължава да има проблеми с инфраструктурата, чистотата и развитието на ключови обекти.

„За три години единственото нещо, което е направено, е една чешмичка с минерална вода, която не е действаща“, заяви депутатът.

Той коментира и спора около достъпа на автомобили до Морската градина, като обвини кмета, че не изпълнява съдебно решение за ограничаване на движението. Според Стоянов причината е свързана с интереси на семейството на Коцев и достъпа до паркинг, обслужващ негов ресторант.

Депутатът засегна и казуса с незаконните строежи в местността Баба Алино, като заяви, че от над 100 незаконни обекта са издадени заповеди за премахване на по-малко от 20. По думите му кметът не е изпълнил обещанието си процедурите да бъдат приключени до края на октомври.

На въпрос кой реално управлява града и има ли влияние на бизнес кръгове върху решенията на местната власт Стоянов заяви, че Варна се управлява от кмета, а ако има натиск или неправомерни действия, те трябва да бъдат доказани пред компетентните органи.

Той отхвърли и твърденията, че отстраняването на Коцев е подмяна на вота на варненци. Според него обществените нагласи към работата на кмета ще проличат на следващите местни избори, които са след около 11 месеца.

Стоянов коментира и политическата подкрепа за Коцев, като посочи Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според него последните политически събития и гласуванията във Висшия съдебен съвет показват сближаване между различни политически формации.