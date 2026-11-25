Един загинал и двама пострадали при 62 пожара за денонощие
През денонощието пожарникарите са извършили и 50 спасителни дейности и помощни операции
Един човек е загинал, а двама са пострадали при 62 пожара, ликвидирани от пожарните екипи през изминалото денонощие.
Общо са получени 115 сигнала за произшествия, съобщиха от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.
17 от пожарите са нанесли преки материални щети. Осем от тях са били в жилищни сгради, пет – в транспортни средства, един – в промишлена сграда, а един – в съоръжение на открито. При останалите 45 пожара няма материални щети. Сред тях са 11 пожара в сухи треви, горска постеля и храсти, 19 в отпадъци и девет, свързани с готварски уреди и комини.
През денонощието пожарникарите са извършили и 50 спасителни дейности и помощни операции.
Една от тях е била при катастрофа, а останалите 49 – за оказване на техническа помощ, отстраняване на опасни предмети и съдействие на граждани и други институции. Регистрирани са и три лъжливи повиквания.