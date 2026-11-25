Водената от Саудитска Арабия военна коалиция призова за незабавна евакуация на пристанище Ходейда в Йемен заради опасност от военен удар. Пристанището е ключов пункт за доставката на храни и други стоки към северните части на страната, контролирани от подкрепяните от Иран бунтовници хути, съобщава Ройтерс, позовавайки се на съобщение на коалицията в социалната мрежа Екс.

Малко след предупреждението агенция Саба, свързана с хутите, съобщи за нанесени удари по пристанището.

В отговор въоръжените сили на бунтовниците отправиха предупреждение, че пристанището Джеда и останалите саудитски пристанища по крайбрежието на Червено море могат да станат обект на нападения, ако Саудитска Арабия атакува Ходейда.

В изявление, цитирано от Ройтерс, хусите призоваха служителите на пристанищата и жителите в близост до тях да напуснат района незабавно. Отправен беше и апел към компаниите за морски транспорт да изтеглят корабите си.

Междувременно саудитската коалиция съобщи, че е открила и унищожила два безпилотни летателни апарата над източната част на страната.

Напрежението се засилва след поредица от нападения на хутите срещу Саудитска Арабия. При последната атака вчера най-малко 11 души бяха ранени при удар срещу най-високия небостъргач в столицата Рияд. Това е второто нападение срещу сградата в рамките на по-малко от седмица, съобщи Ройтерс.

Според агенцията зачестилите атаки на подкрепяната от Иран групировка вече нарушават нормалното функциониране на най-голямата икономика в района на Персийския залив.