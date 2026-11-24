Най-малко 11 души са ранени при поредната атака на йеменските бунтовници хути срещу най-високия небостъргач в саудитската столица Рияд, предаде Ройтерс. Това е вторият удар по емблематичната сграда за по-малко от седмица и се случва на фона на зачестилите нападения на проиранската групировка, които все по-силно нарушават нормалния ритъм на най-голямата икономика в Персийския залив.

Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия потвърди броя на пострадалите и разпространи снимка на небостъргача, в който се намира централата на саудитския суверенен фонд. Кадърът показва поражения по фасадата на сградата на около половината от нейната височина – сходни с щетите от предходния удар по кулата на 19 ноември, при който тогава не се стигна до жертви и ранени. От Ройтерс уточняват, че към момента не могат да потвърдят кога точно е заснета фотографията, нито какъв е размерът на новите разрушения.

Водената от Рияд военна коалиция, която воюва срещу хутите, квалифицира нападението като „терористична атака“, без да разкрива допълнителни детайли.

Контролиращите по-голямата част от Западен Йемен (включително столицата Сана) бунтовници обстрелват системно саудитски летища, петролна инфраструктура и административни сгради, откакто замразената гражданска война в Йемен пламна отново през юли като верижна реакция от сблъсъка между САЩ и Иран. Непрестанните атаки принудиха авиокомпаниите да отменят повечето международни полети до Рияд, а саудитските власти отложиха или отмениха редица мащабни форуми и спортни прояви, сред които и турнира за Купата на Азия по футбол.

В самия Йемен възобновените бойни действия доведоха до тежка хуманитарна криза, принуждавайки стотици хиляди цивилни да напуснат домовете си от юли насам. На фронта хутите овладяха обширни територии и принудиха силите на подкрепяното от Саудитска Арабия и международно признато правителство да предприемат мащабно отстъпление през този месец. В отговор на обстрела коалицията начело с Рияд продължава да нанася въздушни удари по позиции на бунтовниците в Йемен.