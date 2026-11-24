Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание одобри на второ четене законодателни промени, предвиждащи въвеждането на акциз за нови и употребявани мощни автомобили, както и ограничения върху съхранението и продажбата на домашна ракия, съобщава БТА.

Предвижда се с акциз да бъдат облагани леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW (около 340 конски сили).

Предложените акцизни ставки за новите автомобили са:

От 250 до 300 kW - 500 евро;

От 300,1 до 350 kW - 1500 евро;

От 350,1 до 500 kW - 3000 евро;

Над 500 kW - 6000 евро.

По предложение на Константин Проданов и Стефан Белчев от "Прогресивна България", внесено между първо и второ четене, новият акциз ще обхваща и употребяваните автомобили.

При тях размерът на задължението ще се определя чрез коефициент, отчитащ остатъчната стойност на автомобила спрямо първоначалната му пазарна стойност.

Акциз ще се дължи при внос или въвеждане на автомобил на територията на страната, както и при придобиване на вече регистриран в България автомобил, за който не е платен такъв.

При последваща препродажба на автомобил, за който вече е заплатен акциз, няма да възниква повторно задължение за плащането му.

От облагане ще бъдат освободени изцяло електрическите автомобили, линейките, противопожарните автомобили и автомобилите със специален режим на движение. При хибридните автомобили ще се отчита единствено мощността на двигателя с вътрешно горене.

Бюджетната комисия одобри и текстове, предвиждащи забрана за държането, възмездното предлагане и продажбата на домашна ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, в помещения, в които се извършва стопанска дейност.

Предвидено е изключение единствено за съхранението на количества до 30 литра домашна ракия, но не и за тяхната продажба.

Десислава Танева от ГЕРБ-СДС предложи да бъдат въведени изключения при провеждането на сватби, абитуриентски балове, кръщенета и други събития. Предложението не беше подкрепено от комисията.

Атидже Алиева-Вели от ДПС настоя текстът да отпадне изцяло, като аргументира позицията си с наличието на достатъчно мерки в действащото законодателство срещу търговията с домашна ракия. Това предложение също беше отхвърлено.

Законодателните промени предвиждат още мерки за повишаване на ефективността на митническия контрол, ограничаване на възможностите за избягване на акцизното облагане и актуализиране на глобите и имуществените санкции.

Предвижда се и въвеждането на законово определен краен срок за продажба на тютюневи изделия и алкохолни напитки със стари образци на бандероли.

Одобрените от бюджетната комисия текстове предстои да бъдат разгледани на второ четене в пленарната зала.