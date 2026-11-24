Цената на маслото се увеличава, но на годишна база е минус 12%. При зеленчуците има ръст на цените, те са заради енергийните ресурси и на цената, която наблюдаваме. При плодовете картината е по-добра - ябълките, бананите и лимоните са по-евтини от м.г. заради сезонния фактор. Това заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) пред Нова нюз.

Поскъпването на горивата се пренася върху цената на храните, стана ясно от думите му. При този конфликт цената на енергийните ресурси се пренася върху цената на оранжерийните продукти, допълни той.

По думите на Иванов правителството сега обръща внимание върху контрола на търговията с храни. "Ние все още имаме недобри търговски практики, това е и разговорът, който върви със земеделските сдружения", каза Владимир Иванов.

"Държавната намеса е важна, за да създаде равнопоставеност между участниците. Бих помолил всички граждани да се обръщат към контролните органи. Не сме длъжни да подкрепяме недобрата практика на някои търговци", допълни той.

Иванов каза, че българският пазар е "евтин на качеството и скъп на боклуците" един висококачествен български кашкавал може да е по-скъп, отколкото жълто сирене от Германия, което е по-евтино. Наденица, която е с ниско качество, може да е по-скъпа в България, отколкото в Австрия, обясни председателят на ДКСБТ.

Според Пейо Майорски – председател на Асоциацията за защита на потребителите (АЗП), за да има бизнес, трябва да има и потребители. Затова е нужно уважение към хората, които потребяват тези продукти.

Той призна, че по инерция цените на горивата се отразяват и на цените в магазините, което не става веднага.