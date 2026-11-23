Европейската комисия представи нов пакет за разширяване на санкциите срещу Русия, чиято цел е да засили натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Това обяви председателят на институцията Урсула фон дер Лайен при представянето на мерките, предава БТА.

Във финансовата и енергийната сфера предложението предвижда изключване на 60 руски банки от системата за междубанкови разплащания SWIFT. Залага се също на забрана за предоставяне на услуги за руския енергиен сектор, с особен акцент върху ремонта на петролни рафинерии, както и забрана за обслужване на танкери, които са застраховани в Русия.

По отношение на сигурността ЕК настоява за забрана за издаване на европейски визи на бивши руски войници, тъй като според Фон дер Лайен те представляват пряка заплаха за Европа.

Пакетът включва и сериозни ограничения в сферата на корпоративното управление и спорта. Предвижда се забрана за участие на европейски граждани в управителните органи на руски дружества, както и забрана за руснаци да заемат ръководни постове в европейски спортни федерации. Освен това се въвежда забрана за състезаване на спортисти под руски флаг, придружена от пълна забрана за показване на официални руски символи.

Урсула фон дер Лайен подчерта, че Брюксел ще продължи да налага нови ограничителни мерки, докато руската страна не демонстрира реално намерение за постигане на траен мир в Украйна. За да влязат в сила, предложените от Комисията санкции трябва да получат единодушно одобрение от всички държави членки на ЕС.