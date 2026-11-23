Пасивната позиция на България спрямо атаките с дронове в Черно море предизвиква насмешка сред нашите съюзници. Това заяви в предаването „Още от деня“ по БНТ бившият директор на Националната разузнавателна служба Димо Гяуров, коментирайки напрежението и ударите по търговски кораби в акваторията.

Според него конфликтът в Украйна изцяло е „пренаписал учебниците по сигурност“ и никоя държава не се е оказала напълно подготвена за новата реалност. Той уточни, че безпилотните апарати са само инструмент, но ключовото е кой стои зад тях. Според Гяуров дроновете могат и трябва да бъдат унищожавани, когато застрашават търговското корабоплаване, докато сегашната българска позиция „не ни носи нищо“.

Бившият шеф на разузнаването коментира и изказванията на властта относно техническите ни възможности. Той се съгласи с премиера, че страната ни изпитва затруднения заради наличието на само един радар, но опроверга тезата за липса на ресурси. „Не беше прав, когато каза, че нямаме средства за отговор, а и още повече, че получаваме сигнали от съюзнически самолети, които патрулират в Черно море“, подчерта Гяуров.

По думите му заповед за атака срещу дронове се издава от министъра на отбраната, но това не се случва „поради политически съображения“. Той добави, че страната ни не оценява колко авторитет би спечелила, ако порази един дрон и заяви, че няма да допуска подобни навлизания.

Гяуров отправи остро предупреждение за геополитическия образ на страната ни, припомняйки думи на бивш руски посланик у нас, че България в НАТО ще бъде „петата колона и Троянският кон“. „Аз смятам, че все още не сме такива, но все повече започваме да заприличваме на Троянския кон“, заяви той.

Относно произхода на безпилотните апарати експертът отбеляза, че доказването му не е сложно, тъй като „по отломките се виждат надписи и сигнатура на руски език“.

В заключение Димо Гяуров посочи, че не вижда необходимост от свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), тъй като основната му роля е да изготви обща политическа оценка, а към момента такава изглежда невъзможна.