Депутатът Ивайло Мирчев предложи въвеждането на компенсации за шофьорите заради поскъпването на горивата в България. В публикация във Facebook той настоява държавата да осигури подкрепа от 20 евроцента за всеки литър обикновен бензин А-95 и дизел, като средствата се приспадат директно при зареждане на бензиностанциите.

Според посочените от Мирчев данни България е на второ място в Европейския съюз след Естония по поскъпване на горивата за последната година. Той твърди, че увеличението у нас е близо 43%, докато средното за ЕС е 29,5%.

"И не, причината не е еврото", заявява Мирчев, като посочва начина, по който функционира пазарът на горива в България, и ролята на рафинерията в Бургас.

По думите му "Лукойл Нефтохим" осигурява около 80% от горивата на българския пазар. Депутатът поставя въпроса за прозрачността при формирането на цените на доставките и печалбите по веригата, въпреки назначаването на особен управител на дружеството.

Мирчев коментира и решението на Народното събрание да отмени забраната за износ на дизелово гориво. Според него аргументът за тази промяна е бил, че рафинерията произвежда повече гориво, отколкото е необходимо за вътрешния пазар.

Той твърди още, че рафинерията внася значителни количества иракски петрол през Турция на цени с около 10% над котировките на сорта "Брент", което според него се отразява неблагоприятно на финансовите резултати на предприятието.

Депутатът прогнозира, че печалбата на рафинерията за 2026 г. ще достигне около 2 млрд. евро, и предлага въвеждането на 33% данък върху свръхпечалбите в петролния сектор.

Предложеният механизъм предвижда компенсацията да се предоставя директно на бензиностанциите, така че потребителите да заплащат по-ниска цена при зареждане.

По изчисленията на Мирчев при зареждане на 50 литра бензин или дизел компенсацията би възлизала на 10 евро, а при 100 литра - на 20 евро.

За финансирането на мярката той посочва два възможни източника - допълнителните приходи от ДДС върху поскъпналите горива и постъпленията от предложения данък върху свръхпечалбите, за чието въвеждане ще бъдат необходими законодателни промени.

Според Мирчев целта е подкрепата да не увеличава бюджетния дефицит и да не се финансира чрез нов държавен дълг.

Депутатът определя предложението и като мярка с потенциален антиинфлационен ефект.

Към момента представеният механизъм е предложение, а не действаща държавна компенсационна схема.