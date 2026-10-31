Кирил Вътев: Горивата и по-слабото предлагане оскъпяват храните

По-високите производствени разходи, поскъпването на горивата и намаленото предлагане са сред основните причини за увеличението на цените на храните. Това заяви бившият министър на земеделието Кирил Вътев в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

По думите му поскъпването на различните компоненти в производството се отразява върху крайните цени, като най-съществено влияние имат горивата. Допълнителен фактор е приключването на сезона на българската продукция.

"Най-важно е съотношението между търсенето и предлагането. Търсенето не е намаляло, но се предлага по-малко продукция", обясни Вътев.

Той отбеляза, че въпреки добрата реколта през тази година част от земеделската продукция е останала неприбрана. Причината според него е спадът на изкупните цени, който е направил събирането ѝ икономически неизгодно.

"Причината е спадът на изкупните цени, който направи прибирането икономически неизгодно за земеделските производители. Те са предпочели да не правят допълнителни разходи, тъй като биха продавали продукцията си под нейната себестойност", посочи бившият министър.

Като сериозен проблем Вътев открои липсата на национална логистична инфраструктура, която да осигурява връзката между производителите и потребителите.

Според него съществува и значителен дисбаланс в отношенията между земеделските производители и търговците. Вътев посочи, че големите търговски вериги доминират пазара, и призова държавата да се намеси, за да осигури по-балансирани търговски отношения.

Бившият министър призна, че търговските вериги имат основание да посочват недостатъчния обем на българското производство. Той обаче предупреди, че натискът върху производителите допринася за допълнителното му свиване.

"То не само остава ограничено, но и продължава да намалява заради натиска върху производителите, който затруднява работата им и води до отпадането на част от тях", заключи Кирил Вътев.