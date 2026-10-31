На живо: ЦСКА - Славия, шоу на трибуните и нули на терена

ЦСКА и Славия завършиха първото полувреме на дербито от 14-ия кръг на Първа лига при резултат 0:0. Вратарят на „белите" Иван Андонов направи две качествени спасявания, за да запази вратата си суха. Колегата му отсреща Фьодор Лапоухов също направи важна намеса при най-доброто положения за Славия.

На живо: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия" (ВИДЕО)

Домакините започнаха по-активно, но без чисто положение пред вратата на Славия. Първо изстрел на Стефано Сенси бе блокиран в сетния миг, а секунди по-късно и Мохамед Брахими бе спрян по същия начин на точката на дузпата. Нов шут на Брахими от 22-23 метра профуча покрай вратата на Иван Андонов.

В 23-ата минута Фьодор Лапоухов сбърка с излизането си и подари топката на Йоан Борносузов. Вратарят обаче поправи грешката си и блокира опита за прехвърлящ удар от страна на нападателя.

След половин час игра, Андонов направи най-съществената си намеса при мощен далечен изстрел на Макс Ебонг. Същата ситуация се еразигра и пред другата врата, като Умаро Балде шутира от 25 метра, а Лапоухов трудно спаси.

Мачът е първи на новия и модерен стадион „Българска армия". Рефер на двубоя е Радослав Гидженов. ЦСКА има 30 точки и при победа отново ще излезе на върха пред Левски. „Сините" обаче ще имат мач по-малко. Славия е на осмо място.

Завръщането у дома е момент, за който всеки привърженик на тима мечтаеше от 10 декември 2023 година, когато старата арена се сбогува с публиката след поражение от Лудогорец с 0:1 с гол на Спас Делев. Оттогава изминаха дълги 1056 дни на очакване, надежди и носталгия, но сега това е в миналото.

Един от най-емоционалните моменти при откриването на обновения стадион „Българска армия“ беше свързан с появата на легендата на ЦСКА Любослав Пенев. Ел Голеадор получи специално посрещане от „червените“ привърженици, които се изправиха на крака и започнаха мощно да скандират името му.

Съставите

ЦСКА: 21.Фьодор Лапоухов, 2.Пастор, 14.Теодор Иванов, 32.Факундо Родригес, 17.Анжело Мартино, 6.Бруно Жордао, 7.Макс Ебонг, 8.Стефано Сенси, 11.Мохамед Брахими, 28.Йоанис Питас, 9.Леандро Годой

Резерви: 25.Димитър Евтимов, 3.Тамиму Уору, 4.Диниш Алмейда, 5.Жан-Филип Гбамен, 19.Андрей Йорданов, 30.Петко Панайотов, 37.Бари Котър, 67.Каталин Иту, 91.Алекс Тунчев, 94.Исак Соле, 99.Джеймс Етоо

Славия: 99.Иван Андонов, 87.Диего Фераресо, 5.Дейвид Малембана, 4.Никола Савич, 24.Лазар Марин, 20.Жордан Варела, 73.Иван Минчев, 95.Владимир Милетич, 17.Васил Казълджиев, 27.Умаро Балде, 9.Йоан Борносузов

Резерви: 63.Леви Нтумба, 1.Георги Петков, 6.Борис Тодоров, 8.Георги Шопов, 26.Димитър Буров, 23.Илиан Антонов, 71.Кристиян Стоянов, 3.Мартин Георгиев, 11.Мохамед Досо, 7.Роберто Райчев, 19.Емилиян Гогев