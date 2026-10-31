Рубио: САЩ обсъждат ограничено примирие в Черно море заради доставките на зърно и енергия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че международната общност проявява все по-голям интерес към постигането на ограничено прекратяване на огъня в Черно море, което да гарантира безпрепятственото движение на енергийни и зърнени доставки от Русия и Украйна. Това предаде Ройтерс.

По време на пресконференция Рубио посочи, че Вашингтон разглежда предложенията на Турция и Индия за възобновяване на доставките на зърно.

"Това заплашва продоволствената сигурност в света, а също и до известна степен енергийната сигурност", заяви Рубио. "Бихме искали да постигнем това (прекратяване на огъня - бел. ред.). То няма да реши войната, но поне решава един конкретен аспект от нея", добави той.

Американският държавен секретар коментира и възможността украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата на върха на Г-20 през декември в Маями. По думите му такава покана е възможна, ако президентът Доналд Тръмп прецени, че участието на Зеленски би могло да доведе до "нещо положително".

Рубио съобщи още, че е провел кратък разговор с руския външен министър Сергей Лавров по време на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта, щата Джорджия. Двамата са обсъдили възможността Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин да се срещнат през следващия месец в Китай, в кулоарите на срещата на върха на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество.