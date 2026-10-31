Най-важното от България на 31.10.2026 г.

Общото събрание на съдиите в България започва днес, 31 октомври, от 10:00 часа. Магистратите ще трябва да изберат шестима свои представители във Висшия съдебен съвет (ВСС), като за местата се състезават 21 кандидати.

Право на участие имат 2275 действащи съдии в страната. Ако до началото на заседанието се регистрират по-малко от половината, събранието ще бъде отложено с един час, след което ще започне независимо от броя на присъстващите.

Днес предстои да бъдат избрани председател на събранието и членовете на избирателната комисия. Ще бъде определено и времето за изслушване на кандидатите. Заседанието ще се излъчва пряко на сайта на ВСС.

Същинското гласуване ще се проведе на 7 ноември с хартиени бюлетини. За да бъде редовен изборът, трябва да гласуват повече от половината съдии с право на глас.

Общото събрание на съдиите направи първите организационни избори в процедурата за определяне на представители на съдийската квота в новия Висш съдебен съвет (ВСС). Магистратите избраха двама председатели на събранието, както и редовните и резервните членове на избирателната комисия.

Събранието се провежда на 31 октомври в Sofia Event Center в столицата. Началото му беше отложено с един час, след като при първоначалната проверка се бяха регистрирали 464 от общо 2275 съдии.

По предложение на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова магистратите решиха Общото събрание да има двама председатели.

За постовете бяха избрани Мими Фурнаджиева от ВКС, предложена от Захарова, и Сибила Симеонова от Върховния административен съд (ВАС), предложена от изпълняващата функциите председател на ВАС Ваня Анчева.

Двете кандидатури получиха 592 гласа "за“ и 24 гласа "против“.

Съдиите определиха и състава на избирателната комисия, която ще участва в организацията на изборния процес. Тя включва девет редовни и седем резервни членове.

Окончателните резултати от втория тур на президентските избори се очаква да бъдат обявени най-късно в сряда, 4 ноември. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия Цветанка Балова.

"Наистина се надяваме този път да бъде по-бързо с оглед на това, че вече доста по-бързо ще се преброяват и разписките. Така че до сряда най-късно ще има резултати", посочи Балова.

От ЦИК припомнят, че при машинното гласуване картата трябва да бъде поставена с чипа нагоре, докато се чуе щракване. След това на екрана ще се появи бюлетината, която на балотажа ще бъде само на една страница.

След отбелязването на вота избирателят трябва да провери визуализирания избор и да натисне бутона "Гласуване" в долния десен ъгъл.

Важно е картата да не се изважда преди приключването на процеса и издаването на разписката.

Днес, 31 октомври, в България е Ден за размисъл преди втория тур на президентските избори. В неделя, 1 ноември, българските граждани ще изберат следващия държавен глава, а в последните 24 часа преди вота предизборната агитация е забранена. Целта е избирателите да имат възможност спокойно да преценят своя избор, без да бъдат подлагани на допълнителен политически натиск.

Предизборната кампания приключи в полунощ на 30 октомври. От началото на днешния ден в сила влязоха ограниченията, предвидени в Изборния кодекс.