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Полицията прекрати протестно шествие в Германия

Полицията прекрати протестно шествие в Германия
Снимка: AP/БТА

Демонстрацията беше ограничена до стационарен митинг, след като част от участниците скриха лицата си и използваха пиротехнически средства

Полицията в германския град Кьолн прекрати протестно шествие на младежкото движение "Поколението Z се заема" (Gen Z regelt), след като част от участниците скриха лицата си, а други започнаха да използват пиротехнически изделия. Това предаде ДПА.

Говорителка на полицията съобщи пред агенцията, че демонстрацията ще продължи, но само като стационарен протест. Участниците ще останат на едно място на брега на река Рейн. Полицията призова демонстрантите да запазят сдържаност.

Броят на участниците засега е под предварително обявените от организаторите 15 000 души, посочи говорителката. Според репортер на ДПА на място полицията е насочила водно оръдие срещу демонстрантите, след като те запалили няколко пиротехнически средства.

Министерството на вътрешните работи на провинцията заяви, че действията на полицията са били насочени срещу "склонни към насилие демонстранти", които са направили опит да напуснат стационарния митинг.

Протести на движението са планирани днес в над 30 германски града. "Поколението Z се заема" настоява за повече финансиране на училищата, службите за борба със зависимостите и психичното здраве. Сред исканията му са още мерки срещу високите разходи за живот, по-голяма социална справедливост и по-строги ограничения на вредните емисии.

Организацията се противопоставя и на задължителната военна служба, чието въвеждане все по-често се обсъжда от германските политици, както и на разширяването на държавното наблюдение.

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