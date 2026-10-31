Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

Стойчо Младенов беше една от легендите на ЦСКА, които присъстваха на откриването на стадион „Българска армия". Екзекуторът на Ливърпул изглежда дербито със Славия на живо, а след края му не пропусна да захапе вечния съперник Левски. Двата гранда на българския футбол ще играят един срещу друг в следващия кръг в директен сблъсък за първото място в класирането.

Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

„Новият стадион е едно бижу, всички се радваме и сме щастливи ,че най-накрая имаме своя дом, какъвто заслужаваме", започна Младенов. „За мача - доминирахме през цялото време, просто липсваше гола, а и Славия технически грамотно и успешно се защитаваше. Това са неща, които могат да се коригират", каза той за срещата със Славия.

„Ние по традиция си ги побеждаваме, имат комплекси от нас (Левски; б.р.). Надявам се отново да победим както сме го правили много пъти", отсече Младенов пред журналистите.