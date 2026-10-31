Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме
БТА

Най-накрая имаме своя дом, какъвто заслужаваме, каза легендата на „армейците"

Стойчо Младенов беше една от легендите на ЦСКА, които присъстваха на откриването на стадион „Българска армия". Екзекуторът на Ливърпул изглежда дербито със Славия на живо, а след края му не пропусна да захапе вечния съперник Левски. Двата гранда на българския футбол ще играят един срещу друг в следващия кръг в директен сблъсък за първото място в класирането.

Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

„Новият стадион е едно бижу, всички се радваме и сме щастливи ,че най-накрая имаме своя дом, какъвто заслужаваме", започна Младенов. „За мача - доминирахме през цялото време, просто липсваше гола, а и Славия технически грамотно и успешно се защитаваше. Това са неща, които могат да се коригират", каза той за срещата със Славия. 

„Ние по традиция си ги побеждаваме, имат комплекси от нас (Левски; б.р.). Надявам се отново да победим както сме го правили много пъти", отсече Младенов пред журналистите.

Още по темата

Христо Стоичков емоционален: ЦСКА ще бъде

Христо Стоичков емоционален: ЦСКА ще бъде

Любослав Пенев обра овациите на феновете преди ЦСКА - Славия

Любослав Пенев обра овациите на феновете преди ЦСКА - Славия

На живо: Славия пропусна дузпа срещу ЦСКА на „Българска армия"

На живо: Славия пропусна дузпа срещу ЦСКА на „Българска армия"

На живо: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия" (ВИДЕО)

На живо: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия" (ВИДЕО)

Стойчо Младенов: Европа е десерт за ЦСКА, основното ястие е титлата

Стойчо Младенов: Европа е десерт за ЦСКА, основното ястие е титлата

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

Водещи

Най-важното от света на 31.10.2026 г.

Най-важното от света на 31.10.2026 г.

  • Преди 51 минути
Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

  • Преди 52 минути
Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Иран няма непосредствени планове за преговори със САЩ

Иран няма непосредствени планове за преговори със САЩ

  • Преди 1 час
Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

  • Преди 1 час
Руската сянка над личните данни на Европа

Руската сянка над личните данни на Европа

  • Преди 1 час
Централната банка на Сърбия отне лиценза на "Алта банка", свързвана с партията на Вучич

Централната банка на Сърбия отне лиценза на "Алта банка", свързвана с партията на Вучич

  • Преди 2 часа
Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който личната светлина трябва да стане полезна

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който личната светлина трябва да стане полезна

  • Преди 2 часа
Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

  • Преди 2 часа
Сблъсъци между протестиращи и полиция във Франция след демонстрации с 320 000 участници

Сблъсъци между протестиращи и полиция във Франция след демонстрации с 320 000 участници

  • Преди 2 часа
Изборният ден за българите в чужбина започна от Нова Зеландия

Изборният ден за българите в чужбина започна от Нова Зеландия

  • Преди 2 часа
Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

  • Преди 2 часа
Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

Най-важното от България на 31.10.2026 г.

Най-важното от България на 31.10.2026 г.

  • Преди 2 часа