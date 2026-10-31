Новини
Търси
Подкаст
Свят

Иран няма непосредствени планове за преговори със САЩ

Иран няма непосредствени планове за преговори със САЩ
Снимка: AP/БТА

Техеран продължава консултациите с посредници, докато Вашингтон проучва възможността за дипломатическо решение преди евентуални военни удари

Иран няма непосредствени планове за преговори със САЩ, заяви външният министър Абас Арагчи. В интервю за "Ал Джазира" той посочи, че при настоящите обстоятелства "няма необходимост" от среща между представители на двете страни, но потвърди, че контактите с посредниците продължават.

Арагчи съобщи, че иранското ръководство е разгледало писмо от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. Той определи опита за възстановяване на диалога като "положителна стъпка", но предупреди, че ако целта на Вашингтон е да предизвика раздор, това би било поредната грешка на САЩ.

Според "Уолстрийт джърнъл" Ванс е изпратил писмото до председателя на иранския Висш съвет за национална сигурност Мохсен Резаи с цел да проучи възможностите за преговори. Изданието съобщава, че администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля дали планираните военни удари срещу Иран могат да бъдат избегнати чрез дипломация.

Агенция "Аксиос", позовавайки се на правителствен служител, съобщава, че Ванс е поставил включването на иранската ядрена програма в дневния ред като условие за възобновяване на преговорите.

Още по темата

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

Египет предупреди за по-опасна ескалация между САЩ и Иран

Моджтаба Хаменей нареди незабавен отговор на всяка "вражеска заплаха"

Моджтаба Хаменей нареди незабавен отговор на всяка "вражеска заплаха"

Иран съобщи за три горящи танкера и унищожен американски безпилотен плавателен съд в Ормузкия проток

Иран съобщи за три горящи танкера и унищожен американски безпилотен плавателен съд в Ормузкия проток

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Най-важното от света на 31.10.2026 г.

Най-важното от света на 31.10.2026 г.

Сблъсъци между протестиращи и полиция във Франция след демонстрации с 320 000 участници

Сблъсъци между протестиращи и полиция във Франция след демонстрации с 320 000 участници

Полицията прекрати протестно шествие в Германия

Полицията прекрати протестно шествие в Германия

„Откраднаха ни изборите“: Как популистите унищожават демокрацията

„Откраднаха ни изборите“: Как популистите унищожават демокрацията

Рубио: САЩ обсъждат ограничено примирие в Черно море заради доставките на зърно и енергия

Рубио: САЩ обсъждат ограничено примирие в Черно море заради доставките на зърно и енергия

Водещи

Най-важното от света на 31.10.2026 г.

Най-важното от света на 31.10.2026 г.

  • Преди 49 минути
Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

Де Минор осуети финал между Алкарас и Зверев във Виена

  • Преди 50 минути
Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Гиздол: В ЦСКА имаше напрежение, но ни липсваше и късмет

Иран няма непосредствени планове за преговори със САЩ

Иран няма непосредствени планове за преговори със САЩ

  • Преди 1 час
Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

Най-важното от спорта на 31.10.2026 година

  • Преди 1 час
Руската сянка над личните данни на Европа

Руската сянка над личните данни на Европа

  • Преди 1 час
Централната банка на Сърбия отне лиценза на "Алта банка", свързвана с партията на Вучич

Централната банка на Сърбия отне лиценза на "Алта банка", свързвана с партията на Вучич

  • Преди 2 часа
Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

Парагваец елиминира Григор Димитров на старта в Париж

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който личната светлина трябва да стане полезна

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който личната светлина трябва да стане полезна

  • Преди 2 часа
Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

Стойчо Младенов за предстоящото дерби Левски - ЦСКА: Ние по традиция си ги побеждаваме

  • Преди 2 часа
Сблъсъци между протестиращи и полиция във Франция след демонстрации с 320 000 участници

Сблъсъци между протестиращи и полиция във Франция след демонстрации с 320 000 участници

  • Преди 2 часа
Изборният ден за българите в чужбина започна от Нова Зеландия

Изборният ден за българите в чужбина започна от Нова Зеландия

  • Преди 2 часа
Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

Байерн не успя да пречупи Борусия Дортмунд в голово шоу

  • Преди 2 часа
Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

Най-важното от България на 31.10.2026 г.

Най-важното от България на 31.10.2026 г.

  • Преди 2 часа