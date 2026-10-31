Иран няма непосредствени планове за преговори със САЩ, заяви външният министър Абас Арагчи. В интервю за "Ал Джазира" той посочи, че при настоящите обстоятелства "няма необходимост" от среща между представители на двете страни, но потвърди, че контактите с посредниците продължават.

Арагчи съобщи, че иранското ръководство е разгледало писмо от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. Той определи опита за възстановяване на диалога като "положителна стъпка", но предупреди, че ако целта на Вашингтон е да предизвика раздор, това би било поредната грешка на САЩ.

Според "Уолстрийт джърнъл" Ванс е изпратил писмото до председателя на иранския Висш съвет за национална сигурност Мохсен Резаи с цел да проучи възможностите за преговори. Изданието съобщава, че администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля дали планираните военни удари срещу Иран могат да бъдат избегнати чрез дипломация.

Агенция "Аксиос", позовавайки се на правителствен служител, съобщава, че Ванс е поставил включването на иранската ядрена програма в дневния ред като условие за възобновяване на преговорите.